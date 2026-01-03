Como-Udinese, le formazioni ufficiali: in panchina Nico Paz
Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per Como-Udinese, gara valida per la 18esima giornata di campionato
Sarà la gara tra Como e Udinese a dare il via al sabato della 18esima giornata di Serie A.
Squadre in campo alle 12:30 dallo stadio Sinigaglia con l’obiettivo di portare a casa i tre punti.
Il Como per continuare a restare attaccata alle posizioni valide per giocare in Europa l’anno prossimo, l’Udinese per tornare alla vittoria dopo un punto conquistato in due turni.
Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
Le formazioni ufficiali di Como-Udinese
In panchina Nico Paz a causa di un piccolo problema fisico che l’argentino si porta dietro dalla settimana che ha anticipato la partita contro la Roma. Fabregas non vuole rischiare: giocherà Caqueret al suo posto e non Baturina.
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Caqueret; Vojvoda, Da Cunha, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.
A disposizione: Cerri, Dossena, Valle, Le Borgne, Smolcic, Baturina, Vigorito, Nico Paz, Kuhn, Cavlina, Sergi Roberto, Posch.
UDINESE (3-5-2): Padelli; Kabasele, Kristensen, Bertola; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Davis, Zaniolo. All: Runjaic.
A disposizione: Camara, Nunzante, Gueye, Bravo, Ehizibue, Miller, Okoye, Zarraga, Solet, Sava, Lovrica.
Dove vedere la gara in tv e streaming
Il match tra Como e Udinese, in programma per sabato 3 gennaio alle 12:30, sarà trasmessa in diretta su Dazn.
Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming sull’app di Dazn.