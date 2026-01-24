Como-Torino, rigore dopo OFR per fallo di mano di Maripán: cos’è successo
Cosa è successo durante il match tra Como e Torino, valido per la ventiduesima giornata di Serie A.
Var protagonista al minuto 58 del match tra Como e Torino. Douvikas entra in area e calcia verso la porta, trovando l’opposizione con il braccio di Maripan, difensore del Torino.
In live il direttore di gara Feliciani non aveva concesso il penalty, salvo poi essere richiamato all’OFR per rivedere quanto accaduto. Dopo essere andato al monitor, la decisione cambia e viene concesso il calcio di rigore al Como.