Como-Torino, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Como-Torino, match che apre il sabato della 22ª giornata di Serie A: le scelte dei due allenatori
Dopo il successo dell’Inter sul Pisa, la 22ª giornata di Serie A continua con la gara tra Como e Torino.
Formazioni che stanno vivendo due momenti di stagione ben diversi. La squadra di casa vuole vincere per restare agganciata alla zona europea, con il quarto posto che dista cinque punti.
I granata, invece, sono al quattordicesimo posto a 23 punti. Lontani dall’Europa ma anche distaccati dalle ultime posizioni della classifica.
Queste le premesse della gara: intanto, di seguito le formazioni ufficiali scelte da Fabregas e Baroni per il match.
Le formazioni ufficiali di Como-Torino
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha, Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas
A disposizione: in attesa
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Ngonge, Adams. All. Baroni.
A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Anjorin, Obrador, Perciun, Gabellini, Zapata, Njie, Pellini, Acquah.
Dove vedere la gara in tv e streaming
La partita tra Como e Torino, in programma per sabato 24 gennaio alle 15, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn (disponibile anche al canale 214 di Sky per gli abbonati).
Inoltre, sarà possibile seguire il match anche in streaming dall’app di Dazn.