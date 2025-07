Il Como prova a convincere Thiaw: nuovi contatti e possibile visita alle strutture del club

Thiaw (IMAGO)

Nuovi contatti tra il Como e Thiaw: il difensore sta ancora riflettendo

Il Como prova a convincere Malick Thiaw ad accettare la destinazione.

Il club lombardo sta lavorando per fare in modo che il difensore tedesco del Milan superi l’indecisione mostrata finora e si convinca a sposare il progetto di Fabregas.

Negli ultimi giorni infatti ci sono stati dei nuovi contatti tra le parti per avvicinarsi all'”ok” definitivo dell’ex Schalke 04.

Non solo, perché non è escluso che nei prossimi giorni Thiaw sia ospite del Como per visitare le strutture del club: il centro sportivo, la sede e non solo. Il tutto per arrivare a una risposta finale che sia positiva, e perché il matrimonio si possa compiere.