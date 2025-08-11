Como, valutazioni in corso per Arnau Tenas del PSG

Il Como sta valutando Arnau Tenas come nome per la porta

Il club biancoblù sta facendo delle valutazioni per portare in squadra un nuovo portiere da affiancare a Butez. La squadra di Fabregas potrebbe aver individuato il profilo ideale in Arnau Tenas, portiere spagnolo di proprietà del PSG.

Prodotto del Barcellona con cui ha scalato l’intera trafila delle giovanili fino alla squadra B, il classe 2001 è poi arrivato a luglio del 2023 tra i parigini con cui ha sottoscritto un contratto triennale fino a giugno del 2026.

Tenas è stato poi anche nel giro della nazionale spagnola, con cui ha disputato diverse presenze fino all’U21. Nell’estate del 2024 è stato poi convocato dal CT Santiago Denia per le Olimpiadi di Parigi dove è sceso in campo in 5 occasioni.