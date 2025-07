Le parole del presidente del Como su Alvaro Morata e sul mercato della sua squadra

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni di Sky Sport.

Da Messi a Morata, ecco le dichiarazioni del numero uno della squadra lariana.

Suwarso ha iniziato dal successo della Como cup: “L’obiettivo era coinvolgere anche tutti i turisti per far capire che a Como c’è una squadra di calcio e far scoprire a tutti il meglio.”

Poi ha continuato su Alvaro Morata e sul sogno Messi: “Per me Messi non è un sogno, è impossibile. Morata? Manca solo che sia qui. Noi abbiamo l’accordo con il Milan e con il giocatore. Devono parlare Galatasaray e Milan, noi abbiamo fatto ciò che dovevamo.”