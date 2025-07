Suwarso: “Messi al Como? Sarebbe un sogno, ma non c’è stato alcun contatto. Su Nico Paz…”

L’intervista a La Stampa del presidente del Como Mirwan Suwarso

In un’intervista a La Stampa, il Presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato del mercato biancoblù e della situazione legata a Nico Paz. Passando anche per il sogno Messi.

A proposito del mercato in entrata, il Presidente indonesiano ha parlato del tentativo fatto dal Como per portare in squadra sia Thiaw che Theo Hernandez: “Ci abbiamo provato. Con Theo non è andata, Thiaw ha rifiutato. Progetti? Bisogna seguire i modelli di business di Atalanta, Napoli e Bologna. Sarebbe un sogno se Messi venisse qui, ma non abbiamo avuto contatti“.

Suwarso ha parlato della situazione legata a Nico Paz: “Gli incontri fin qui avuti con il Real Madrid sono stati positivi. Ci vorrà tempo“.