Le parole di Mirwan Suwarso, presidente del Como, sul futuro di Cesc Fàbregas

Di ritorno da Londra dove ha potuto incontrare Fàbregas, il presidente del Como Mirwan Suwarso ha potuto rispondere alle prime domande sul futuro dell’allenatore dei biancoblù.

Il Como ha fatto muro nei confronti dell’Inter per trattenere Fàbregas, col club nerazzurro che adesso punterà tutto su Cristian Chivu (LEGGI QUI LA TRATTATIVA).

Parlando del futuro di Cesc Fàbregas e della trattativa con l’Inter, il presidente del Como ha dichiarato: “Non è successo niente, loro ci hanno chiesto il permesso per trattare e abbiamo detto di no. Fàbregas in panchina anche il prossimo anno? Si, speriamo”.

