Coppa Italia, Como-Südtirol: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Como-Südtirol, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Al via l’avventura in Coppa Italia per Como e Südtirol. Una sfida che metterà di fronte due squadre costruite con intelligenza per sorprendere nei rispettivi campionati: da un lato l’ambizioso Como di Fabregas, alla seconda stagione in Serie A e deciso ad alzare l’asticella dopo un anno di calcio brillante e propositivo; dall’altro il Südtirol di Castori, formazione che punta a un posto nei playoff di Serie B.

Per i padroni di casa, reduci da un precampionato ricco di successi prestigiosi – su Ajax, Betis, Lille e Al Ahli – la pesante sconfitta per 5-0 contro il Barcellona al Trofeo Gamper è arrivata come un salutare bagno d’umiltà, utile per rimettere i piedi a terra prima degli impegni ufficiali.

Più altalenante invece il cammino del Südtirol, capaci di fermare il Verona sul 2-2 ma anche di inciampare nel derby contro il Trento.

La vincente di questo turno affronterà nel prossimo match di Coppa Italia chi uscirà dal confronto tra Sassuolo e Catanzaro.

Le formazioni ufficiali di Como-Südtirol

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Menke, Vigorito, Alex Valle, Goldaniga, Caqueret, Morata, Gabrielloni, Baturina, Perrone, Smolcic, Diao, Cutrone, Van der Brempt.

SÜDTIROL (3-5-1-1): Adamonis; Giorgini, Bordon, Kofler; El Kaouakibi, Coulibaly, Tait, Casiraghi, Davi S.; Mallamo; Pecorino. Allenatore: Castori.

A disposizione: Poluzzi, Drago, Masiello, Martini, Italeng, Tronchin, Pietrangeli, Davi F., Brik, Molina, Odogwu

Dove vedere Como-Südtirol in tv e streaming

Como-Südtirol si giocherà sabato 16 agosto alle ore 18:30. La partita sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming su SportMediaset.it e Mediaset Infinity.