Como, ai dettagli la trattativa con l’Olympiakos per Gabriel Strefezza

Le ultime sulla trattativa tra il Como e l’Olympiakos per Gabriel Strefezza

Il futuro di Gabriel Strefezza sembra essere sempre più lontano da Como: come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l’Olympiakos ha mosso passi concreti nei confronti del calciatore biancoblù, e adesso la trattativa tra le parti sembrerebbe essere arrivata ai dettagli finali.

Strefezza, così come Matthias Braunöder che è vicino al Bari, non andrà in ritiro con la squadra nella sede estiva di Marbella per svolgere la preparazione alla stagione 2025/2026. Per lui, dunque, è in arrivo una nuova avventura greca.

Nell’ultima stagione di Serie A, Strefezza ha preso parte a 37 partite segnando un totale di 6 gol in Serie A e fornendo anche 4 assist.