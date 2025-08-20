Como, per la porta si valuta Filip Stankovic del Venezia
Il Como cerca un portiere: idea Filip Stankovic del Venezia. Cresciuto nell’Inter, il classe 2002 è nella lista della squadra di Fabregas
Il Como continua a cercare un portiere. Nella lista della squadra di Fabregas c’è Filip Stankovic, portiere cresciuto nell’Inter e di proprietà del Venezia. Nell’ultima stagione in Serie A ha collezionato 16 presenze con la squadra di Di Francesco.
Passato anche per la Sampdoria, la carriera del portiere di nazionalità serba potrebbe proseguire in Serie A dopo la retrocessione nella scorsa stagione.