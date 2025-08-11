Como, sondaggio del Siviglia per Patrick Cutrone: le ultime

Interesse del Siviglia per Patrick Cutrone, che potrebbe lasciare il Como: le ultime

Non si ferma il calciomercato del Como di Cesc Fabregas, che nella stagione 2025/2026 vuole puntare in alto e sta allestendo una rosa competitiva.

Tra le varie uscite che il club considera, spunta anche quella di Patrick Cutrone, un profilo che negli scorsi mesi è stato preso in considerazione anche da Genoa e Pisa tra le altre.

La concorrenza in attacco, infatti, potrebbe spingere l’ex Milan a cercare una nuova destinazione: per lui c’è stato un sondaggio del Siviglia in queste ore.

Il club spagnolo, nello specifico, è interessato al centravanti italiano e non ha ancora presentato offerte ufficiali. Potrebbe, però, arrivare una richiesta per prenderlo in prestito con diritto di riscatto.