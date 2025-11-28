Como-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida di venerdì 28 novembre alle ore 20:45 tra il Como e il Sassuolo.

Como e Sassuolo si affrontano nella tredicesima giornata di Serie A. Le squadre di Fabregas e Grosso sono reduci da due buoni momenti in campionato.

Da una parte i lombardi vengono da 11 risultati utili consecutivi e, in particolare, dalla larga vittoria per 5-1 in casa del Torino.

Dall’altra ci sono gli emiliani, reduci da 4 punti nelle ultime due contro Atalanta e Pisa.

Di seguito le formazioni ufficiali.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramón, D. Carlos, Alberto Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Vigorito, Čavlina, Kempf, Álex Valle, Morata, Kühn, Baturina, Posch, Da Cunha, Van der Brempt, Cerri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Doig; Thorstvedt, Matić, Ismaël Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

A disposizione: Satalino, Zacchi, Candé, Volpato, Cheddira, Fadera, Moro, Coulibaly, Cas Odenthal, Macchioni, Frangella, Iannoni, Pierini.

Dove vederla in tv

Il match tra Como e Sassuolo, valido per la tredicesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 20:45 di venerdì 28 novembre 2025 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go, DAZN e NOW TV.