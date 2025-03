Como, ufficiale il rinnovo del direttore sportivo Carlalberto Ludi

Il Como ha comunicato sui propri profili il rinnovo del contratto del proprio direttore sportivo Carlalberto Ludi fino al 2028

Arrivano delle novità in casa Como. Il club ha infatti deciso di rinnovare il contratto del proprio direttore sportivo Carlalberto Ludi.

Ludi, arrivato al club nel maggio del 2019, che è stato tra i protagonisti del ritorno in A della squadra allenata da Fabregas dopo 21 anni di assenza dalla massima serie.

Il direttore sportivo ha firmato un contratto che lo legherà al club fino a giugno 2028, con il compito di continuare ad accompagnare la crescita della squadra che occupa la tredicesima posizione in Serie A con 29 punti raccolti e un ottimo gioco dimostrato nel corso della stagione.

Di seguito il comunicato ufficiale diffuso sui propri canali dal Como.

Como, il comunicato sul rinnovo di Ludi

Queste le parole del presidente del club Mirwan Suwarso diffuse in merito al rinnovo del proprio direttore sportivo: “Siamo felici di prolungare il contratto di Charly a Como. Ricopre un ruolo chiave nel collegare tutte le aree del nostro team tecnico—dal reclutamento, allo sviluppo, alla performance, alla strategia e alla prima squadra—garantendo coerenza e allineamento tra i reparti“.

E ha aggiuto: “Il Como non è un club basato sulla leadership individuale, ma su collaborazione e consenso, e la presenza e la personalità di Charly sono fondamentali per far prosperare questa cultura“.

Il commento di Ludi

Il diretto interessato, Carlalberto Ludi, ha commentato: “Questo club ha sempre creduto nella costruzione di qualcosa che durasse nel tempo —con pazienza, passo dopo passo. Il ritorno in Serie A è un traguardo condiviso, costruito sulla fiducia, sul lavoro e un’identità chiara“.

Per poi concludere: “Sono orgoglioso di continuare questo percorso con persone che mettono valori e visione al centro di tutto“.