Como, rigore dopo OFR contro la Lazio: Provedel lo para a Nico Paz

Al 31′ minuto del primo tempo l’arbitro Fabbri assegna calcio di rigore al Como per fallo di Taylor su Caqueret

Episodio importante nel corso del primo tempo di Lazio-Como. L’arbitro Fabbri ha assegnato calcio di rigore ai biancoblù dopo OFR per fallo di Taylor su Caqueret.

Il centrocampista arrivato in questo calciomercato di gennaio cercando di calciare bia il pallone prende la gamba del numero 6.

Dagli undici metri si è presentato Nico Paz che però si è fatto parare il rigore da Provedel. Sulla ribattuta, poi, il classe 2004 non è riuscito a inquadrare la porta.

Gli uomini di Fabregas restano avanti 2-0 grazie alla rete dopo un solo minuto di Baturina e quella di Nico Paz al 24′.