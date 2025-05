Il portiere del Como Pepe Reina ha annunciato il ritiro a fine stagione in un’intervista rilasciata a Movistar+

“Ora finisce una carriera che è stata molto bella, una vita completa: mi sento fortunatissimo se guardo indietro e osservo tutto quello che ho vissuto“: comincia così il messaggio di addio al calcio di Pepe Reina, portiere del Como.

L’ex Napoli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Movistar+ in cui annuncia il ritiro a fine stagione, oltre a parlare della sua carriera e dei piani per il futuro.

Reina lascia il calcio giocato dopo diverse esperienze in altrettanti campionati: per lui oltre 950 presenze in carriera con tanti club importanti come Barcellona, Liverpool, Napoli e Lazio.

Di seguito le dichiarazioni complete del portiere spagnolo sull’addio al calcio giocato.

Como, Reina: “Ho deciso a gennaio di ritirarmi”

Reina ha parlato così della sua carriera con la Spagna: “Sono stato fortunatissimo, è stato un privilegio. Ora non dai il peso giusto, ma quando si guarda indietro si vede che continueremo a essere una delle squadre di riferimento nella storia“.

Ha proseguito parlando della decisione di ritirarsi: “Ho parlato già a gennaio con mia moglie, l’avevo già pensato: mi vedevo consumato mentalmente, era una fase di cambi all’interno del club, a livello umano si sono perse diverse cose e a me interessa prestare attenzione a questo aspetto. A gennaio è arrivato un altro portiere e mi sono sentito come messo da parte. A quel punto ho parlato con Yolanda e le ho detto ‘Credo sia arrivato il momento‘”.

“Il Como aveva ciò che mi serviva”

L’ex Napoli ha parlato della sua ultima partita con il Como e del legame con Fabregas: “Preferisco non pensare alle sensazioni che ci saranno nell’ultima gara. Mi accompagnerà tutto ciò che è stata la mia vita e la mia carriera, mettermi i guanti per l’ultima volta sarà speciale. Il Como aveva quello che mi serviva, con una testa pensante come quella di Cesc, che è mio amico“.

Reina ha concluso parlando dei piani dopo il ritiro: il portiere spagnolo vuole intraprendere la carriera da allenatore. “Come giocheranno le mie squadre? Bisogna sempre vedere ciò che si ha a disposizione, un allenatore deve mettersi a disposizione dei suoi giocatori e convincerli con le sue idee“.