Como, il punto sulle uscite: da Audero a Cutrone. La situazione

Il punto sul mercato in uscita del Como

A Como, mattoncino dopo mattoncino, si iniziano a porre le basi per la stagione che verrà. Il club lariano, tra i più attivi sul mercato di questo periodo, ha già portato in squadra diversi profili proprio per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Dall’arrivo di Addai a quello di Jesus Rodriguez e Baturina. Passando per Kuhn – il cui annuncio ufficiale dovrebbe arrivare comunque nel giro di poco – a quello di Morata. Dove si attende ancora la risoluzione del prestito al Galatasaray del Milan.

Nella giornata di oggi – 10 luglio – partirà anche il ritiro della squadra allenata da Fàbregas nella sede d’allenamento di Mozzate. Molti giocatori presenti in rosa non prenderanno però parte al raduno. Il motivo è ovviamente riconducibile al mercato o alle possibili trattative che si stanno facendo avanti per diversi giocatori biancoblù.

Da Audero a Cutrone. Passando per Mazzitelli, Fadera e Fellipe Jack: il punto sulle uscite del Como.

Como, il punto mercato sulle uscite

Come detto, la squadra di Fàbregas si ritroverà a partire da oggi sul campo di allenamento di Mozzate per iniziare a porre le basi per la prossima stagione. Tra i molti giocatori presenti in rosa, diversi sono quelli che non prenderanno parte al raduno. Come detto, per via di diverse – iniziali – trattative o interessamenti di altri club. Tra questi c’è Audero, su di cui si sta muovendo il Palermo per cercare di portarlo in rosanero. In difesa Fellipe Jack potrebbe andare a Mantova, mentre per Marco Curto c’è l’interesse di Spezia e Monza.

Marco Sala potrebbe andare a Padova, mentre per Tommaso Cassandro potrebbe presentarsi l’ipotesi Catanzaro. A centrocampo, Mazzitelli potrebbe vestire la maglia del Cagliari. Così come Fadera, dove c’è anche l’interesse di Sassuolo, Pisa e Parma. Rispoli potrebbe invece andare anche lui a Catanzaro. In attacco Cutrone potrebbe lasciare il club biancoblù. Su di lui, come raccontato nei giorni scorsi, c’è il Pisa.