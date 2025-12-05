La probabile formazione schierata da Cesc Fabregas in vista della sfida della 14esima giornata tra Inter e Como.

Dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia, torna la Serie A. Il sabato pomeriggio della 14esima giornata di campionato prosegue con la sfida delle 18 tra Inter e Como.

I nerazzurri arrivano dalla vittoria a San Siro contro il Venezia per 5-1 ottenendo un posto ai quarti di finale di Coppa Italia. I ragazzi di Chivu però dovranno risparmiare le energie in vista dell’impegno in Champions League contro il Liverpool martedì 9 dicembre.

Gli ospiti si presentano alla sfida dopo i tre punti guadagnati contro il Sassuolo nella scorsa giornata di campionato. Un buon avvio stagione per i ragazzi di Fabregas che attualmente si trovano al quinto posto.

Ecco, di seguito, le sue scelte in vista della sfida contro i nerazzurri.

Como, la probabile contro l’Inter

Fabregas per la sfida contro l’Inter a San Siro si affiderà al 4-2-3-1. In porta ci sarà Butez. Difesa a quattro con Ramon e Diego Carlos centrali affiancati da Smolcic e Moreno. La coppia di centrocampo poi sarà formata da Perrone-Da Cunha. A supporto di Morata, unica punta, in attacco ci saranno Addai, Nico Paz e Rodriguez.

COMO (4‑2‑3‑1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas

Dove vedere il match in tv e streaming

Il match tra Inter e Como, in programma sabato 6 dicembre alle 18, sarà visibile in diretta tv su DAZN.

Sarà possibile seguire anche il match in streaming attraverso l’app di DAZN.