La probabile formazione del Como per la gara di Serie A contro l’Udinese, valida per la 18esima giornata di campionato

Il nuovo anno calcistico della Serie A si è aperto con la 18esima giornata di campionato, che ha già visto scendere in campo Milan e Cagliari (successo per 0-1 in favore dei rossoneri).

A continuare il programma ci saranno Como e Udinese, in campo sabato 3 gennaio alle 12:30 dallo stadio Giuseppe Sinigaglia.

Da una parte la squadra di casa vuole dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Lecce per proseguire la sua corsa verso i posti che valgono l’Europa. Dall’altra, l’Udinese vuole tornare al successo dopo la brutta sconfitta subita contro la Fiorentina e il pareggio con la Lazio.

In attesa del fischio d’inizio, di seguito la probabile formazione della squadra allenata da Cesc Fabregas.

La probabile formazione del Como contro l’Udinese

Fabregas dovrebbe cambiare pochi uomini rispetto all’undici che ha battuto per 0-3 il Lecce nell’ultimo turno di campionato. Sempre Butez in porta, con la linea difensiva che dovrebbe essere formata da Van Der Brempt e Valle terzini, mentre Ramòn e Kempf saranno i centrali (complice la squalifica di Diego Carlos). Mediana confermata formata da Da Cunha e Perrone, con la stella Nico Paz sulla trequarti. Gli esterni saranno ancora Vojvoda da una parte e Jesùs Rodriguez dall’altra. Con l’infortunio di Morata, altra chance dal primo minuto per Douvikas.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Dove vedere la gara in tv e streaming

La partita tra Como e Udinese, in programma per sabato 3 gennaio alle 12:30, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming sull’app di Dazn.