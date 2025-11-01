Le possibili scelte di Fàbregas in vista della sfida al “Maradona”

Otto risultati utili consecutivi e un quinto posto che fa sognare. Per cercare di aumentare la propria striscia positiva, il Como farà visita al Napoli di Antonio Conte, match valido per la decima giornata.

La squadra più in forma del campionato affronterà la capolista di questa Serie A: il calcio d’inizio sabato 1 novembre alle ore 18.

In caso di successo, i biancoblù raggiungerebbero momentaneamente il terzo posto in classifica.

Ecco le probabili scelte di Fàbregas.

Como, la probabile formazione contro il Napoli

Per la sfida del “Maradona” l’allenatore spagnolo si affiderà a Butez per la porta. Davanti a lui ci sarà una difesa a 4 composta da Smolcic, Ramón, Kempf e Valle. A centrocampo spazio a Perrone e Da Cunha. Alle spalle dell’unica punta Morata agirà il tridente Addai–Paz–Rodríguez.

COMO (4-2-3-1, probabile formazione): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodríguez, Morata. Allenatore: Cesc Fàbregas.

Dove vedere Napoli-Como in tv e in streaming

La partita tra Napoli e Como, in programma sabato 1 novembre alle ore 18 allo Stadio Maradona, sarà visibile in diretta tv su Dazn.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulari.