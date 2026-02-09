Coppa Italia, la probabile formazione del Como contro il Napoli

Nico Paz, giocatore del Como (IMAGO)

Le possibili scelte di formazione di Fabregas per la sfida tra Napoli e Como, valida per i quarti di finale di Coppa Italia

Un weekend di riposo per prepararsi al meglio in vista di una serata che può diventare storica: martedì 9 febbraio il Como farà visita al Napoli per i quarti di finale di Coppa Italia, con l’obiettivo di raggiungere una semifinale che manca da quarant’anni.

La squadra di Fabregas sta facendo grandissime cose in campionato, come dimostrato dal 6° posto in classifica a -5 – con una partita in meno – dalla zona Champions League, e vuole far bene anche in Coppa.

Sarà tutt’altro che semplice però, perché seppur privo di Scott McTominay il Napoli avrà tanto da giocarsi e vuole andare fino in fondo in questa edizione del trofeo.

Nessun pensiero al campionato per Fabregas, che si prepara a schierare la miglior formazione possibile allo Stadio Diego Armando Maradona.

La probabile formazione del Como

Solito 4-2-3-1 per l’allenatore spagnolo, che conferma in porta Butez; davanti al francese la coppia formata da Diego Carlos e Ramon, con Smolcic e Valle sulle fasce. In mediana i soliti Perrone e Da Cunha, mentre Nico Paz agirà come al solito da collante tra centrocampo e attacco. Sull’esterno d’attacco dopo quasi due mesi torna Addai dal 1′, con Baturina nell’altra corsia e Douvikas da riferimento centrale.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Dove vedere Napoli-Como in tv e in streaming

La partita tra Napoli e Como, in programma alle ore 21 allo Stadio Maradona e valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà visibile sulle reti Mediaset.

Il canale tv dedicato è Italia 1, mentre per quanto riguarda la visione in streaming la partita sarà disponibile su Mediaset Infinity.