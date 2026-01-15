Como, la probabile formazione contro il Milan

La probabile formazione del Como per la gara contro il Milan, valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A

Quello tra Como e Milan è un vero e proprio big match, fondamentale per l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

La formazione allenata da Fabregas e quella di Allegri sono distanti solo sei punti in classifica, rispettivamente a 34 e 40 punti (in attesa di questa giornata).

I due allenatori hanno diversi dubbi per la sfida delle 20:45, tra mosse dell’ultimo minuto e infortuni.

Intanto, di seguito la probabile formazione che Fabregas potrebbe far scendere in campo contro i rossoneri.

La probabile formazione del Como per la gara contro il Milan

Diversi subbi per Fabregas in vista della sfida contro il Milan. Confermato in porta Butez, con la difesa che dovrebbe essere formata da Ramòn e Santos Silva al centro. Come terzini in vantaggio Smolcic e Valle rispettivamente su Van Der Brempt e Moreno. Sulla mediana Caqueret e da Cunha, mentre a supporto della punta Douvikas ci saranno Vojvoda, Nico Paz e Jesus Rodìguez.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Santos Silva, Valle; Caqueret, da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

Dove vedere il match in tv e streaming

La gara tra Como e Milan, in programma giovedì 15 gennaio alle 20:45, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita anche in streaming dall’app di Dazn.