Como, la probabile formazione contro la Juventus
Le probabili scelte di Cesc Fabregas per la sfida dall’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus di Luciano Spalletti.
Da Milano a Torino in tre giorni. Questa la seconda sfida nel giro di poco tempo che aspetta il Como in Serie A. Mercoledì sera a San Siro è arrivato un pareggio nel recupero contro il Milan e adesso la squadra di Fabregas si prepara a un’altra grande partita con la Juventus.
Il Como viene da un bel periodo in tutte le competizioni. Sconfitta con la Fiorentina a parte sono arrivati 6 risultati utili, una semifinale di Coppa Italia e il sesto posto in campionato.
Tra infortuni, rotazioni e squalifiche, andiamo a scoprire quale dovrebbe essere l’undici di partenza del Como per la sfida contro la Juventus.
Di seguito le probabili scelte di Fabregas.
Como, la probabile formazione per la Juventus
Fabregas dovrà fare a meno di Nico Paz, arrivato a quota 5 ammonizioni e quindi squalificato. In attacco giocherà Douvikas, mentre Baturina dovrebbe sostituire il talento argentino. Rispetto all’ultima sfida pareggiata contro il Milan dovrebbero tornare Da Cunha e Smolcic dal 1′
COMO (probabile formazione, 4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Baturina, Rodriguez; Douvikas.
Dove vederla in tv
Juventus e Como si sfidano nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. La gara è in programma alle ore 15:00 di sabato 21 febbraio 2026 all’Allianz Stadium di Torino.
La sfida sarà visibile in diretta e streaming su DAZN.