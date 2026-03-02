Coppa Italia, la probabile formazione del Como contro l’Inter

Nico Paz, giocatore del Como (IMAGO)

La probabile formazione della squadra di Cesc Fabregas in vista del match contro l’Inter nella semifinale di Coppa Italia

Dopo la vittoria contro il Lecce, il Como si prepara per la sfida in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter di Chivu: le due squadre si affrontano martedì 3 marzo al Sinigaglia di Como, fischio d’inizio alle 21.

La squadra di Fabregas cerca la prima vittoria contro i nerazzurri: nei 3 precedenti delle ultime due stagioni, sono arrivate 3 sconfitte per i biancoblù.

Ora sarà necessario portare a casa un buon risultato in vista del match di ritorno, per sognare la qualificazione alla finale.

Di seguito ecco la probabile formazione del Como.

La probabile formazione del Como contro l’Inter

Fabregas dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1. In porta confermato Butez. La difesa a 4 dovrebbe essere formata dalla coppia Ramon-Diego Carlos al centro, mentre Smolcic e Valle dovrebbero agire sugli esterni. A centrocampo Perrone e Sergi Roberto dovrebbero occupare la linea mediana, mentre Vojvoda, Nico Paz e Jesus Rodriguez vanno verso una maglia da titolare a supporto dell’unica punta Douvikas.

COMO (4-2-3-1, probabile formazione): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Dove vedere il match in Tv e in streaming

La semifinale d’andata tra Como e Inter, in programma per martedì 3 marzo alle 21 allo stadio Sinigaglia di Como, sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset su Canale 5.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Mediaset Infinity o sul sito di Sportmediaset.