Como, la probabile formazione per la partita contro il Genoa

Como-Genoa chiude la terza giornata di Serie A: la probabile formazione della squadra di Cesc Fàbregas

La terza giornata di Serie A è in dirittura d’arrivo e stasera – lunedì 15 settembre – si chiuderà definitivamente con Como-Genoa.

La partita si disputerà allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, a partire dalle ore 20:45. Il Como deve ritrovare punti dopo la sconfitta di Bologna, arrivata a causa del gol segnato da Orsolini.

Non ha ancora fatto bottino pieno invece il Genoa, che nella prima giornata ha pareggiato contro il Lecce e nella seconda ha perso in casa contro la Juventus.

Avviciniamoci alla gara di stasera leggendo la probabile formazione del Como: di seguito le possibili scelte di Cesc Fàbregas.

Como, i possibili 11 titolari per il Genoa

Nessuna novità sul modulo, che sarà il 4-3-3 con Butez tra i pali. In difesa, largo a destra il favorito è Vojvoda, mentre a sinistra Álex Valle. Al centro Ramón e Kempf. Titolare inamovibile Nico Paz, affiancato da Perrone e Da Cunha. In attacco, salgono le quotazioni per il tridente formato da Nicolas Kühn, Douvikas e Jesús Rodríguez.

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; Nico Paz, Perrone, Da Cunha; Kühn, Douvikas, Jesús Rodríguez. Allenatore: Cesc Fàbregas.

Como-Genoa, dove vedere la partita in streaming e in TV

Como-Genoa si giocherà allo Stadio Giuseppe Sinigaglia: cacio d’inizio alle ore 20:45.

La partita sarà visibile su Sky Go e Sky Sport Calcio, ma anche su DAZN e NOW TV.