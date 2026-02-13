Como, la probabile formazione contro la Fiorentina

Il Como di Cesc Fabregas si prepara ad affrontare la Fiorentina per la 25ª giornata della Serie A: la probabile formazione

Dopo aver raggiunto una qualificazione storica alle semifinali di Coppa Italia battendo il Napoli, il Como si prepara a tornare in Serie A.

Per la 25ª giornata di campionato Nico Paz e compagni sfideranno in casa la Fiorentina allenata da Paolo Vanoli.

Appuntamento fissato per sabato 14 febbraio (giornata di San Valentino) alle 15 dallo stadio Giuseppe Sinigaglia.

Il Como per restare agganciato alle zone europee, la Fiorentina per uscire dalle zone calde della classifica: di seguito la probabile formazione di Cesc Fabregas per il match.

La probabile formazione del Como contro la Fiorentina

Fabregas, dopo l’impegno di Coppa Italia, dovrà fare i conti anche con le diffide di Da Cunha e Nico Paz. Soprattutto perché la squadra sarà poi impegnata nel recupero contro il Como, match importantissimo per le zone europee. In porta sempre Butez, con la difesa che dovrebbe essere composta da Smolcic e Ramon con poi Kempf e Valle in vantaggio su Diego Carlos e Moreno. A centrocampo Perrone e Da Cunha, con Caqueret pronto al posto del brasiliano in caso di riposo. In attacco Rodriguez più di Vojvoda (che può giocare anche come terzino), Nico Paz, Baturina e l’unica punta Douvikas.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas.

Dove vedere la gara in tv e streaming

La partita tra Como e Fiorentina, in programma per sabato 14 febbraio alle 15, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e su Sky per i relativi abbonati a “Zona Dazn”.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn.