Como, la probabile formazione contro il Milan

Redazione 18 Febbraio 2026
Nico Paz, giocatore del Como (IMAGO)
La probabile formazione del Como di Cesc Fabregas in vista della gara di recupero di Serie A contro il Milan: le scelte

Dopo l’ipotesi della gara giocata in Australia, a Perth, alla fine Milan-Como valida per la 24ª giornata di Serie A verrà giocata a San Siro.

Appuntamento per mercoledì 18 febbraio alle 20:45, in una gara importantissima per la classifica del nostro campionato.

Questo perché i rossoneri sono secondi a otto punti di distanza dall’Inter primo e con dodici di vantaggio sul Como, attualmente al settimo posto.

Ambizioni europee e forse anche di più: questa la presentazione della gara di recupero tra le due formazioni. Intanto, di seguito le probabili scelte per Cesc Fabregas e i suoi.

La probabile formazione del Como contro il Milan

Cesc Fabregas ha diversi dubbi sulla formazione da scegliere in vista della gara contro il Milan, a partire dal modulo. In porta Butez, con la difesa a quattro – se dovesse essere confermata al posto di una retroguardia a tre- composta Van Der Brempt, Ramòn, Diego Carlos e Moreno. Sulla mediana Perrone e Sergi Roberto, con Nico Paz, Rodrìguez e Baturina alle spalle dell’unica punta Douvikas.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramón, D. Carlos, Moreno; Perrone, S. Roberto; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Fàbregas, Como (IMAGO)
Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara tra Milan e Como, valida per la 24ª giornata di Serie A (recupero), sarà trasmessa in diretta tv su Dazn.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn.