Como, la probabile formazione contro il Milan

La probabile formazione del Como di Cesc Fabregas in vista della gara di recupero di Serie A contro il Milan: le scelte

Dopo l’ipotesi della gara giocata in Australia, a Perth, alla fine Milan-Como valida per la 24ª giornata di Serie A verrà giocata a San Siro.

Appuntamento per mercoledì 18 febbraio alle 20:45, in una gara importantissima per la classifica del nostro campionato.

Questo perché i rossoneri sono secondi a otto punti di distanza dall’Inter primo e con dodici di vantaggio sul Como, attualmente al settimo posto.

Ambizioni europee e forse anche di più: questa la presentazione della gara di recupero tra le due formazioni. Intanto, di seguito le probabili scelte per Cesc Fabregas e i suoi.

La probabile formazione del Como contro il Milan

Cesc Fabregas ha diversi dubbi sulla formazione da scegliere in vista della gara contro il Milan, a partire dal modulo. In porta Butez, con la difesa a quattro – se dovesse essere confermata al posto di una retroguardia a tre- composta Van Der Brempt, Ramòn, Diego Carlos e Moreno. Sulla mediana Perrone e Sergi Roberto, con Nico Paz, Rodrìguez e Baturina alle spalle dell’unica punta Douvikas.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramón, D. Carlos, Moreno; Perrone, S. Roberto; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara tra Milan e Como, valida per la 24ª giornata di Serie A (recupero), sarà trasmessa in diretta tv su Dazn.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn.