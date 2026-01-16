Como, possibile inserimento per Nuno Tavares
Il Como potrebbe inserirsi per Nuno Tavares: sul terzino sinistro portoghese della Lazio c’è anche il Besiktas
Il Como potrebbe cercare un rinforzo sulla fascia sinistra in questa sessione invernale di calciomercato.
La squadra di Fabregas potrebbe inserirsi per Nuno Tavares, in uscita dalla Lazio, su cui è forte anche l’interesse del Besiktas.
I biancocelesti nel mentre hanno virtualmente chiuso per Pedraza a giugno, ma un’uscita del terzino sinistro portoghese porterebbe la Lazio ad anticipare l’arrivo dell’esterno mancino del Villareal.