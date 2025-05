Como, proseguono i contatti con il Real Madrid per Nico Paz: le ultime

Nico Paz (IMAGO)

Il Como vuole tenere Nico Paz almeno un altro anno: vanno avanti i contatti con il Real Madrid

In casa Como si inizia già a pensare al mercato in vista della prossima stagione, con Fabregas ancora al centro del progetto.

L’obiettivo è quello di dare continuità a quanto di buono fatto quest’anno, e per questo la società vorrebbe mantenere diversi giocatori che hanno contribuito alla salvezza di questa stagione.

Su tutti Nico Paz, grande protagonista, per cui va però trovato un accordo con il Real Madrid: in questi giorni vanno avanti i contatti tra il club lombardo, i Blancos e gli agenti dell’argentino per cercare di capire i piani della squadra spagnola.

Il Como punta ovviamente a tenere in rosa Paz almeno un’altra stagione, e vuole capire se ci sono le condizioni per poter negoziare con il Real Madrid.