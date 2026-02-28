Il fantasista argentino del Como è partito dalla panchina contro il Lecce a causa di un ritardo nel tradizionale pasto pre-partita.

Il Como continua a sognare e a stupire in Serie A battendo anche il Lecce dopo la vittoria dello Stadium contro la Juventus. Un successo, quello della Fabregas, arrivato nel pomeriggio odierno senza il contributo di Nico Paz dal primo minuto.

Il fantasista del Como ritornava a disposizione dopo la squalifica scontata contro i bianconeri ma non è stato scelto tra i titolari dall’allenatore spagnolo.

Un’assenza che ha fatto rumore fin da subito e Fabregas nel prepartita l’aveva motivata così: “E’ solo una scelta, non ha nulla a che vedere con le tante partite in pochi giorni”.

Al 64‘ è finalmente arrivato il suo momento, prendendo il posto di Vojvoda. Ma qual è stato realmente il motivo per cui Nico Paz non è stato scelto dal 1′? A distanza di poche ore sappiamo il motivo.

Nico Paz in panchina per un ritardo al pasto pre-partita

Nella giornata di ieri, venerdì 27 febbraio, il 10 del Como era stato provato nella formazione titolare. Oggi la panchina è stata per “motivi disciplinari”, ma si tratta di una situazione già rientrata. L’argentino si è presentato in ritardo al pasto pre-partita e l’allenatore spagnolo ha deciso di escluderlo dai primi undici.

Fabregas è molto duro circa le regole all’interno dello spogliatoio, come accaduto lo scorso anno con Diao che aveva ricevuto lo stesso trattamento di Paz. Nonostante la delusione, l’argentino è poi entrato motivato in campo a testimonianza della forza del gruppo del Como e di come sia già acqua passata.