Como, rifiutata un’offerta da 65 milioni più 10 di bonus dal Tottenham per Nico Paz

Le ultime sul tentativo del Tottenham a Nico Paz

Nico Paz va sempre più verso la permanenza al Como. La squadra lombarda ha ricevuto nei giorni scorsi una nuova offerta dal Tottenham da 65 milioni di euro più 10 di bonus e hanno deciso di rifiutarla.

Difficile ora che gli Spurs decidano di alzare ulteriormente la propria offerta, dopo che era già stata rifiutata quella iniziale da 40 milioni.

La decisione è stata presa parlandone sia con la proprietà indonesiana che con il Real Madrid, che detiene ancora il 50% sulla rivendita del suo cartellino.

I blancos dovrebbero mantenere il diritto di recompra per l’argentino, ma a cifre più alte. Come già raccontato, anche il giocatore stesso preferirebbe proseguire col Como, proprio per giocarsi le proprie carte col Real nella prossima stagione.

Como e Real Madrid continuano a parlare per Nico Paz: la situazione

Salvo novità clamorose, quindi, Nico Paz rimarrà un altro anno al Como, con cui ha già segnato alla prima giornata del nuovo campionato. Il club sta parlando col Real Madrid per rivedere l’accordo che c’era tra le due società.

L’intenzione è quella di togliere il 50% sulla futura rivendita, praticamente comprando la seconda metà del suo cartellino. I blancos manterrebbero la recompra, che però sarebbe a cifre più alte a quella attuale di 10 milioni. Il margine di guadagno del Como, a questo punto, sarebbe tra i 15 e i 2o milioni e non più sui 4 come inzialmente previsto.