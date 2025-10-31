Questo sito contribuisce all'audience di

Como, la probabile formazione contro il Napoli

Redazione 31 Ottobre 2025
Nico Paz (IMAGO)
Como, Nico Paz

La probabile formazione del Como di Fabregas per la sfida contro il Napoli

Sabato 1 novembre alle 18.00, il Napoli capolista ospiterà il Como 5° in classifica per una sfida valida per il 10° turno di Serie A.

Una sfida ambiziosa, delicata e impronosticabile. Reduce dall’1-0 sul Lecce, la squadra di Antonio Conte vuole approfittare dell’occasione, sperando di allungare in classifica visto lo scontro diretto Milan-Roma.

Il Como di Fabregas, invece, arriva dal netto 3-1 contro il Verona e, in uno stato di forma decisamente positivo, vuole rimanere nelle primissime posizioni.

Di seguito la probabile formazione per i biancazzurri, che sfideranno la capolista al “Maradona”.

Como, la probabile formazione contro il Napoli

Ancora un 4-2-3-1 per Cesc Fabregas, che in porta va sul sicuro con Butez. In difesa, poi, spazio a Jacobo Ramón e Diego Carlos, con Alex Valle terzino sinistro e Posch (in vantaggio su Smolcic) sulla destra. Sulla mediana, invece, ecco Da Cunha, e uno tra Perrone e Caqueret, con l’argentino classe 2003 in vantaggio sul francese.

Sulla trequarti, poi, spazio a Jesus Rodriguez esterno sinistro, Assane Diao esterno destro, e ovviamente Nico Paz alle spalle di Douvikas unica punta. Non si esclude, però, un utilizzo dal 1′ di Kühn.

Assane Diao, nuovo attaccante del Como (imago)
Assane Diao, nuovo attaccante del Como (imago)

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramón,Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Rodríguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

Dove vedere Napoli-Como

La gara fra Napoli e Como, valida per la 10ª giornata del campionato di Serie A, si giocherà sabato 1 novembre 2025, allo stadio Maradona di Napoli, con fischio d’inizio ore 18:00. Il match sarà visibile in diretta tv in esclusiva su DAZN

Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento a ‘Zona DAZN’, la gara sarà visibile anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.