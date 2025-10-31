La probabile formazione del Como di Fabregas per la sfida contro il Napoli

Sabato 1 novembre alle 18.00, il Napoli capolista ospiterà il Como 5° in classifica per una sfida valida per il 10° turno di Serie A.

Una sfida ambiziosa, delicata e impronosticabile. Reduce dall’1-0 sul Lecce, la squadra di Antonio Conte vuole approfittare dell’occasione, sperando di allungare in classifica visto lo scontro diretto Milan-Roma.

Il Como di Fabregas, invece, arriva dal netto 3-1 contro il Verona e, in uno stato di forma decisamente positivo, vuole rimanere nelle primissime posizioni.

Di seguito la probabile formazione per i biancazzurri, che sfideranno la capolista al “Maradona”.

Como, la probabile formazione contro il Napoli

Ancora un 4-2-3-1 per Cesc Fabregas, che in porta va sul sicuro con Butez. In difesa, poi, spazio a Jacobo Ramón e Diego Carlos, con Alex Valle terzino sinistro e Posch (in vantaggio su Smolcic) sulla destra. Sulla mediana, invece, ecco Da Cunha, e uno tra Perrone e Caqueret, con l’argentino classe 2003 in vantaggio sul francese.

Sulla trequarti, poi, spazio a Jesus Rodriguez esterno sinistro, Assane Diao esterno destro, e ovviamente Nico Paz alle spalle di Douvikas unica punta. Non si esclude, però, un utilizzo dal 1′ di Kühn.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramón,Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Rodríguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

Dove vedere Napoli-Como

La gara fra Napoli e Como, valida per la 10ª giornata del campionato di Serie A, si giocherà sabato 1 novembre 2025, allo stadio Maradona di Napoli, con fischio d’inizio ore 18:00. Il match sarà visibile in diretta tv in esclusiva su DAZN

Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento a ‘Zona DAZN’, la gara sarà visibile anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.