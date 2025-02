Le formazioni ufficiali scelte da Cesc Fabregas e Antonio Conte per la sfida delle 12:30 tra Como e Napoli.

La domenica della 26esima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Como e Napoli. Fischio d’inizio alle ore 12:30 allo stadio Sinigaglia di Como.

I padroni di casa arrivano dalla vittoria contro la Fiorentina di Raffaele Palladino e vorrebbero portare a casa altri tre punti davanti ai propri tifosi.

Gli ospiti però vogliono vincere per tornare in testa alla classifica del campionato, ora occupata dall’Inter dopo la vittoria di ieri, sabato 22 febbraio, contro il Genoa.

Ecco, di seguito, le scelte ufficiali di Cecs Fabregas e Antonio Conte per Como-Napoli.

Como-Napoli, le formazioni ufficiali

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret, Perrone; Diao, Nico Paz, Strefezza. Allenatore: Cesc Fabregas

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Dove vedere Como-Napoli in tv e streaming

La partita tra Como e Napoli, in programma domenica 23 febbraio alle 12.30 allo Stadio Sinigaglia, sarà visibile in diretta in esclusiva su DAZN.

Per assistere al match è necessario un abbonamento, e si dovrà poi scaricare l’applicazione di DAZN su smartphone, smart tv, tablet, pc e console.