Como-Napoli, autogol di Rrahmani per il vantaggio biancoblù: cosa è successo

Un altro autogol in questa 26esima giornata di campionato: Rrahmani porta in vantaggio il Como.

Dopo 7 minuti dall’inizio del match tra Como e Napoli, un autogol di Amir Rrahmani sblocca la partita.

L’azione era iniziata da una rimessa laterale di Politano a favore degli ospiti. Poi l’errore di comunicazione tra il difensore azzurro e Meret. Nella respinta indietro la palla è quindi finita in rete.

Rrahmani ha toccato la palla di prima senza guardare dove fosse il portiere, in quel momento fuori dai pali pronto per una rimessa lunga. Quando il classe ’94 ha capito cosa era successo si è messo le mani nei capelli realizzando la gravità del suo errore.

Questo è il secondo episodio di autogol in due giorni. Ieri, sabato 22 febbraio, in Torino-Milan, Maignan durante una respinta ha colpito in pieno Thiaw e la palla è finita in rete (Clicca qui per maggiori dettagli).