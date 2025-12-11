Il Como di Fabregas perde un titolare: confermata la lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra per Morata

Il Como di Cesc Fàbregas perde un pezzo importante del proprio attacco. Gli esami a cui si è sottoposto Alvaro Morata, hanno infatti confermato una lesione di alto grado dell’adduttore lungo della coscia sinistra.

I primi esami parlano di almeno un mese e mezzo di recupero. Tempistiche che verranno comunque definite con precisione solo dopo i prossimi accertamenti medici.

Lunedì il Como volerà all’Olimpico per sfidare la Roma. Dopodiché la squadra di Fabregas, nel prossimo mese e mezzo affronterà Lecce, Udinese, Pisa, Bologna, Milan, Lazio, Torino, e Fiorentina in Coppa Italia.

Di seguito la nota ufficiale del Como: “Como 1907 comunica che il calciatore Alvaro Morata, a seguito degli esami clinici e strumentali successivi all’infortunio riportato durante l’ultima partita di campionato, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso di trattamento fisioterapico previsto dal protocollo riabilitativo societario”.