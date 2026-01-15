Leao e Nkunku sul pallone per battere il rigore, interviene Allegri: cosa è successo

Entrambi i giocatori volevano battere, poi l’intervento di Allegri: la ricostruzione.

Attimi di tensione prima del rigore che ha riportato in parità il risultato tra Como e Milan.

Dopo il fallo su Rabiot, infatti, il pallone è stato conteso da Rafa Leao e Christopher Nkunku. Entrambi i giocatori, infatti, volevano battere il rigore.

Leao ha il pallone il mano, Nkunku chiede spiegazioni alla panchina. A risolvere la situazione è Massimiliano Allegri che richiama il suo numero 10 e gli dice “Calma, lo tira Nkunku“.

A tranquillizzare Leao è stato poi Maignan. Sul dischetto si presenta il l’attaccante francese che realizza e porta il risultato sull’1-1.

Il racconto del primo tempo

Un gol su rigore arrivato al termine di un primo tempo che ha visto in grande difficoltà il Milan. A mantenere il controllo della partita, infatti, è stata la squadra di Cesc Fabregas. Passato in vantaggio dopo 10 minuti grazie alla rete di Kempf, il Como ha imposto al match ritmi alti e asfissianti. Un possesso palla che ha portato a diverse importanti occasioni, trovando però le risposte di un monumentale Mike Maignan.

Il numero 1 rossonero è stato protagonista di tre grandi interventi. Prima ha intercettato un insidioso tiro di Nico Paz, poi il miracolo su Da Cunha e, infine, la parata sul tentativo di Douvikas. A cambiare l’esito della prima frazione, il rigore conquistato da Rabiot e poi realizzato da Nkunku.