Como-Milan, le formazioni ufficiali

Redazione 15 Gennaio 2026
Nico Paz, giocatore del Como (Imago)
Nico Paz, giocatore del Como (Imago)

Le formazioni ufficiali di Como-Milan, match valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A

In campo Como e Milan allo stadio Giuseppe Sinigaglia per il match valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A. Dopo le sfide di Inter-Lecce e Parma-Napoli, la giornata di giovedì 15 gennaio si chiude con Como-Milan.

La squadra di Cesc Fàbregas, in piena corsa per l’Europa, vuole sfruttare il fattore campo per proseguire la propria striscia positiva davanti al pubblico di casa.

Il Milan è chiamato invece a reagire dopo il pareggio del weekend, per non perdere ulteriore terreno nella lotta Scudetto e rilanciarsi in campionato.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Como-Milan

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

A disposizione: in attesa

MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, De Winter, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri

A disposizione: in attesa

Nkunku, Milan (IMAGO)
Nkunku, Milan (IMAGO)

Dove vedere Como-Milan in tv e streaming

La partita tra Como e Milan, in programma giovedì 15 gennaio alle ore 20:45, si giocherà allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN.