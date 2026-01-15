Como-Milan, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Como-Milan, match valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A
In campo Como e Milan allo stadio Giuseppe Sinigaglia per il match valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A. Dopo le sfide di Inter-Lecce e Parma-Napoli, la giornata di giovedì 15 gennaio si chiude con Como-Milan.
La squadra di Cesc Fàbregas, in piena corsa per l’Europa, vuole sfruttare il fattore campo per proseguire la propria striscia positiva davanti al pubblico di casa.
Il Milan è chiamato invece a reagire dopo il pareggio del weekend, per non perdere ulteriore terreno nella lotta Scudetto e rilanciarsi in campionato.
Di seguito le formazioni ufficiali della partita.
Le formazioni ufficiali di Como-Milan
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas
A disposizione: in attesa
MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, De Winter, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri
A disposizione: in attesa
Dove vedere Como-Milan in tv e streaming
La partita tra Como e Milan, in programma giovedì 15 gennaio alle ore 20:45, si giocherà allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN.