Como, Ludi: “Abbiamo ricevuto delle offerte per i nostri talenti ma non ci hanno soddisfatto”

Le parole del direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, sul calciomercato

Dopo il presidente Suwarso, anche il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Il ds, in primis, ha analizzato la prima edizione della Como cup e parlato delle ambizioni della squadra: “Quest’anno abbiamo deciso di iniziare subito con partite di alto spessore. La Como Cup è stato un evento di alto livello, un’idea visionaria. Le squadre hanno approcciato con grande serenità e speriamo di chiudere al meglio.”

Ha poi continuato sugli obiettivi per la prossima stagione: “Qui a Como si vive con grande equilibrio. Vogliamo una crescita equilibrata e senza fare voli pindarici. Ci auguriamo di migliorare la classifica ma non è detto, bisogna lavorare abbiamo tutti i migliori presupposti.”

Ha poi continuato sul mercato: “Abbiamo ricevuto degli interessamenti prima e delle offerte dopo per i nostri talenti ma che non ci hanno soddisfatto. Abbiamo speso tanti soldi ed è stato fatto un grande lavoro. È il momento di tenere duro, continuare a investire e poi avremo il tempo di ottimizzare tutti questi investimenti”. Ha poi concluso su chi secondo lui potrà essere la sorpresa della stagione: “Baturina è un giocatore di grande qualità e grande talento, perfetto per il gioco di Cesc. Penso e spero che possa fare una grande stagione.”