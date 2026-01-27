Como, Ludi: “Nico Paz? Ce lo godiamo. Sappiamo di dipendere dal Real Madrid”

Le parole del direttore sportivo del Como Carlaberto Ludi a pochi minuti dal match di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Mancano pochissimi minuti all’inizio dell’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia: questa sera al “Franchi” si sfideranno Fiorentina e Como.

Poco prima del fischio d’inizio, il direttore sportivo lariano, Carlalberto Ludi, ha parlato del club, di Fabregas, di Nico Paz, e delle ambizioni di questa squadra.

“Siamo felicissimi del percorso di Fabregas. Io sono meno scaramantico di lui (ride, ndr). Noi abbiamo un obiettivo molto chiaro, che è quello di migliorare tutti i giorni sotto tutti i punti di vista, vedremo dove ci porterà”.

Champions League? Il ds Ludi esce allo scoperto: ” Il nostro modus operandi l’anno scorso ci ha portato al decimo posto, quest’anno siamo partiti molto bene, vedremo. Champions? L’Europa è un miraggio, in caso di qualificazione festeggeremo”.

Como, Ludi: “Nico Paz? Sappiamo di dipendere dal Real Madrid”

Un Como che gioca, lotta, brilla, e soprattutto fa brillare. Dalla passata stagione il talento classe 2004 Nico Paz, è la vera stella di questa squadra. Il direttore sportivo Ludi lo sa bene, e avverte l’ambiente: “Ce lo godiamo, è un bambino. Mi piace chiamarlo così per il modo in cui interpreta il gioco del calcio. È un fuoriclasse,abbiamo un progetto a lungo termine con lui, poi ovvio che sappiamo di dipendere dal Real Madrid”.