Il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita della sfida contro il Napoli

Il Como cerca l’impresa: battere il Napoli e accedere alla semifinale di Coppa Italia.

Oggi, 10 febbraio alle ore 21:00, la formazione biancoblu scenderà in campo allo stadio “Diego Armando Maradona” con l’obiettivo di eliminare i padroni di casa, falcidiati dagli infortuni, per sfidare poi l’Inter.

Nel pre partita, Carlalberto Ludi ha analizzato la gara odierna. Il direttore sportivo del Como ha esordito dicendo: “La nostra idea è quella di crescere di settimana in settimana, con una cultura organizzativa. Dove arriveremo non lo possiamo sapere, anche perché l’ambizione di questo club è illimitata“.

Il direttore ha poi aggiunto: “Tutte le volte che raggiungiamo un obiettivo spostiamo l’asticella un po’ più in là, è questa la nostra mentalità“. Di seguito tutte le dichiarazioni.

Como, le parole di Ludi prima del Napoli

Ludi ha poi parlato dell’allenatore del club, Cesc Fabregas: “Fabregas? È normale che sia nelle idee di tante. È successo anche dall’estero. Solo un pazzo non metterebbe gli occhi su di lui. È un fuoriclasse, lo è stato da calciatore e forse lo è ancora di più come allenatore“.

E infine ha concluso: “Siamo allineati con il nostro allenatore come percorso, anche per il futuro prossimo“.