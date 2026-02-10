Questo sito contribuisce all'audience di

Como, Ludi: “Alziamo l’asticella. Solo i pazzi non vorrebbero Fabregas”

Redazione 10 Febbraio 2026
Carlalberto Ludi (IMAGO)
Il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita della sfida contro il Napoli

Il Como cerca l’impresa: battere il Napoli e accedere alla semifinale di Coppa Italia.

Oggi, 10 febbraio alle ore 21:00, la formazione biancoblu scenderà in campo allo stadio “Diego Armando Maradona” con l’obiettivo di eliminare i padroni di casa, falcidiati dagli infortuni, per sfidare poi l’Inter.

Nel pre partita, Carlalberto Ludi ha analizzato la gara odierna. Il direttore sportivo del Como ha esordito dicendo: “La nostra idea è quella di crescere di settimana in settimana, con una cultura organizzativa. Dove arriveremo non lo possiamo sapere, anche perché l’ambizione di questo club è illimitata“.

Il direttore ha poi aggiunto: “Tutte le volte che raggiungiamo un obiettivo spostiamo l’asticella un po’ più in là, è questa la nostra mentalità“. Di seguito tutte le dichiarazioni.

Como, le parole di Ludi prima del Napoli

Ludi ha poi parlato dell’allenatore del club, Cesc Fabregas: “Fabregas? È normale che sia nelle idee di tante. È successo anche dall’estero. Solo un pazzo non metterebbe gli occhi su di lui. È un fuoriclasse, lo è stato da calciatore e forse lo è ancora di più come allenatore“.

E infine ha concluso: “Siamo allineati con il nostro allenatore come percorso, anche per il futuro prossimo“.