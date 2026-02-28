Como-Lecce, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Como-Lecce, sfida in programma alle ore 15.00 allo stadio Sinigaglia

Continuare a sognare. È questo quello a cui aspirano Como e Lecce, due formazioni che stanno sorprendendo in questo ultimo periodo e che oggi si sfidano al Sinigaglia.

La squadra di Fabregas è reduce dal pareggio contro il Milan e soprattutto dalla vittoria dello Stadium contro la Juventus, due ottimi risultati che hanno rilanciato Nico Paz e compagni in ottica Champions League. Vincendo oggi i biancoblù potrebbero anche superare i bianconeri e portarsi momentaneamente al 5° posto.

Il Lecce, invece, ha visto interrompere la striscia di due vittorie consecutive al termine di una partita molto combattuta – ma persa – contro la capolista Inter. I salentini si trovano al momento al 18° posto a pari merito con Fiorentina e Cremonese, ma hanno dimostrato di avere le carte in regola per ottenere la salvezza.

A poco meno di un’ora dal calcio d’inizio del match, sono state rese note le formazioni ufficiali scelte da Fabregas e Di Francesco.

Le formazioni ufficiali

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Caqueret, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas

A disposizione: Cavlina, Diao, Diego Carlos, Goldaniga, Kuhn, Lahdo, Morata, Nico Paz, Sergi Roberto, Smolcic, Tornqvist, Valle, Vigorito.

LECCE (3-5-2) : Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Veiga, Coulibaly, Ramadani, Gandelman, Gallo; Banda, Cheddira. Allenatore: Di Francesco

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Sala, Fofana, Ngom, N’Dri, Perez, Helgason, Jean, Sottil, Marchwinski, Pierotti, Stulic.

Tiago Gabriel, Lecce (Imago)

Dove vedere Como-Lecce in tv e in streaming

La partita tra Como e Lecce, in programma alle ore 15.00 allo stadio Sinigaglia e valida per la 27ª giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn.