Il Como di Fàbregas e la Lazio di Maurizio Sarri si preparano al loro debutto stagionale in Serie A.

I biancoblù sono reduci dalla vittoria nei 32esimi di Coppa Italia contro il Sudtirol per 3-1.

Per la Lazio quello del Sinigaglia si tratta invece del primo impegno ufficiale dell’anno dopo la preparazione estiva.

Di seguito, le scelte dei due allenatori per la prima di Serie A.

Como-Lazio, le formazioni ufficiali

COMO (4-3-3): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Paz, Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Douvikas, Jesus Rodriguez. Allenatore: Cesc Fabregas

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vedere la partita in tv e streaming?

La partita tra Como e Lazio sarà trasmessa sia su Sky Sport sul canale 251 che su Dazn.