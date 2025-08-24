Gol annullato a Castellanos, arriva il primo announcement della storia della Serie A
Per la prima volta di sempre in Serie A, il direttore di gara è stato protagonista dell’announcement della decisione presa in seguito al controllo Var
“A seguito di revisione il numero 11 della Lazio era in posizione di fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco“.
È stato recitato così dall’arbitro Manganiello il primo storico announcement del campionato di Serie A, in seguito alla nuova regola introdotta in questa stagione.
L’episodio rivisto al Var è stato il gol che sarebbe valso il momentaneo 1-1- della Lazio sul campo del Como, realizzato da Castellanos.
L’argentino si trovava però in posizione irregolare, come emerso in seguito al check del Var. Così la decisione è stata comunicata dall’arbitro tramite gli altoparlanti del Sinigaglia. Una formula a cui ci abitueremo in questa stagione.