Como, per la difesa si valuta anche Laporte: lo spagnolo risolverà il contratto con l’Al-Nassr
Il Como cerca un difensore d’esperienza e punta Laporte, pronto a risolvere il contratto che lo lega all’Al-Nassr
Dopo il 3-1 contro il Sudtirol in Coppa Italia, il Como torna a lavorare tra campo e mercato, in vista dell’esordio in Serie A della prossima settimana contro la Lazio.
In questo senso, la squadra di Fabregas vuole puntellare la propria rosa con qualche nome d’esperienza, soprattutto in difesa. Qui, come riportato da Marco Demicheli di Sky Sport, i lombardi stanno valutando anche Aymeric Laporte, difensore spagnolo che nelle ultime due stagioni ha giocato con l’Al-Nassr.
L’avventura saudita del 31enne è però agli sgoccioli, e infatti come giunge dalla Spagna nei prossimi giorni il centrale risolverà il proprio contratto con gli arabi.
Per questo motivo il Como vuole provare a fare un tentativo per portare a zero in Italia l’ex Manchester City, ma deve fare i conti con la concorrenza rappresentata dall’Athletic Club, squadra in cui ha già giocato il difensore.