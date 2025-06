Como, trattativa con il Celtic per Nicolas Kuhn: la situazione

Nicolas Kuhn, Celtic (Imago)

Il Como è in trattativa con il Celtic per Nicolas Kuhn, esterno d’attacco tedesco classe 2000

Il Como non si ferma. Dopo aver ufficializzato Baturina e aver seguito diversi calciatori con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Fabregas, i lombardi sono ora su Nicolas Kuhn del Celtic.

C’è una trattativa avviata con il club scozzese per l’esterno d’attacco classe 2000, che quest’anno ha messo a referto 21 gol e 15 assist in 51 presenze, mettendosi in mostra soprattutto in Champions League.

La squadra allenata da Fabregas, dunque, ci sta provando anche per lui e vuole fare sul serio.