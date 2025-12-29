Como, interesse per Kaiki Bruno del Cruzeiro
Il Como di Fabregas è già proiettato al mercato, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto difensivo. Il club biancazzurro ha infatti messo gli occhi su Kaiki Bruno, terzino sinistro brasiliano classe 2003 attualmente in forza al Cruzeiro. Il giocatore potrebbe rappresentare un innesto importante per la società biancoblu, che punta a consolidare la retroguardia in vista della seconda parte di stagione.
Resta però da capire se nei prossimi giorni il club lariano deciderà di affondare il colpo.