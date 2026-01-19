Questo sito contribuisce all'audience di

Como, presentata un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo di Kaiki Bruno: Tavares l’alternativa

Gianluca Di Marzio 19 Gennaio 2026
Kaiki con la maglia del Cruzeiro (IMAGO)
Kaiki con la maglia del Cruzeiro (IMAGO)

Il Como ha presentato un’offerta per il terzino sinistro Kaiki Bruno. L’alternativa è Tavares

Il Como continua la ricerca per un terzino sinistro e, proprio in quest’ottica, ha presentato un’offerta ufficiale al Cruzeiro per Kaiki Bruno da Silva.

Brasiliano, classe 2003, è finito da tempo nel mirino di Fabregas come raccontato già a fine dicembre (QUI I DETTAGLI). Ora è arrivata la proposta ufficiale.

Se i biancoblù non dovessero riuscire a chiudere per lui, l’alternativa è rappresentata da Nuno Tavares, in possibile uscita dalla Lazio.