Como, presentata un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo di Kaiki Bruno: Tavares l’alternativa
Il Como ha presentato un’offerta per il terzino sinistro Kaiki Bruno. L’alternativa è Tavares
Il Como continua la ricerca per un terzino sinistro e, proprio in quest’ottica, ha presentato un’offerta ufficiale al Cruzeiro per Kaiki Bruno da Silva.
Brasiliano, classe 2003, è finito da tempo nel mirino di Fabregas come raccontato già a fine dicembre (QUI I DETTAGLI). Ora è arrivata la proposta ufficiale.
Se i biancoblù non dovessero riuscire a chiudere per lui, l’alternativa è rappresentata da Nuno Tavares, in possibile uscita dalla Lazio.