Como, da Cuenca a Kaiki Bruno: il punto sul mercato
Il Como continua il lavoro sul mercato: le novità sulle operazioni per Kaiki Bruno e Cuenca.
Il Como continua a trattare per Kaiki Bruno: se il Cruzeiro non dovesse aprire, si valuta di acquistarlo adesso per giugno.
Come vi abbiamo raccontato, nella giornata di ieri giovedì 22 gennaio, ci sono stati nuovi contatti tra i due club.
Il club di Fabregas continua a lavorare anche su Andres Cuenca. L’idea è di acquistarlo in questa finestra di mercato sui 500 o 600 mila euro con una percentuale di rivendita per il Barcellona.
Il classe 2007 verrebbe poi girato in prestito fino a giugno. Al momento lo Sporting Gijon resta in vantaggio per il questa operazione.