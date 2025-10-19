Le formazioni ufficiali della gara tra il Como di Cesc Fabregas e la Juventus di Igor Tudor in programma alle 12:30

Saranno il Como di Fabregas e la Juventus di Tudor ad aprire la domenica della 7ª giornata di Serie A con la gara in programma alle 12:30.

I biancoblù arrivano alla gara dopo aver raccolto due pareggi consecutive negli ultimi due turni di campionato contro Cremonese e Atalanta.

I bianconeri, invece, tra campionato e Champions League hanno pareggiato le ultime 5 partite giocate contro Borussia Dortmund, Verona, Atalanta, Villarreal e Milan.

Tudor con il cambio modulo, Fabregas con tante conferme: le formazioni ufficiali della gara tra il Como e la Juventus.

Le formazioni ufficiali di Como-Juventus

COMO (3-5-1-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf; Vojvoda, Caqueret, Perrone, Da Cunha, Moreno; Paz; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, David, Yildiz. Allenatore: Igor Tudor.

Problema dell’ultimo minuto nella difesa del Como: si è fermato Jacobo Ramon, al suo posto ci sarà Diego Carlos dal 1′ nella difesa a 3 di Fabregas.

Dove vedere Como-Juventus in streaming e TV

La gara tra Como e Juventus, in programma domenica 19 ottobre alle 12:30 e valida per la 7ª giornata di Serie A, sarà visibile in TV su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.