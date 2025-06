Como, ai dettagli l’arrivo di Jesus Rodriguez dal Betis: le cifre

Real Betis, Jesus Rodriguez (imago)

Ultimi dettagli, poi Jesus Rodriguez sarà un nuovo giocatore del Como: le parti stanno definendo le condizioni dei bonus

Como scatenato in queste ultime ore: i lombardi sono vicini a chiudere per Alvaro Morata, hanno avviato una trattativa per Kuhn del Celtic e aspettano una risposta da Thiaw, ma non solo.

Mancano gli ultimissimi dettagli, e poi anche Jesus Rodriguez potrà considerarsi un nuovo giocatore della squadra allenata da Cesc Fabregas.

Come raccontato sin dall’inizio, la lunga trattativa tra gli italiani e il Betis per l’esterno offensivo spagnolo è ora ai dettagli dopo i passi avanti degli ultimi giorni.

La bozza di intesa sulle cifre è pari a 21 milioni di base fissa e 6 di bonus non facili da raggiungere. In particolare si sta definendo la condizione di questi bonus, poi verrà dato il via libera per la chiusura della trattativa.